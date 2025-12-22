Cesena, alla stazione nasce un’area “kiss & go” con sosta massima di 15 minuti

A Cesena torna attiva la corsia preferenziale bus nell’area della stazione ferroviaria, un intervento pensato per migliorare la viabilità, la sicurezza e l’accessibilità ai servizi di trasporto pubblico in una zona particolarmente frequentata della città. La corsia è riservata esclusivamente ai mezzi pubblici, ai taxi, ai veicoli al servizio di persone con disabilità munite di apposito contrassegno e agli altri veicoli espressamente autorizzati.

L’area è costantemente sorvegliata da sistemi di rilevamento a distanza. Nel caso di transiti effettuati da veicoli di persone con disabilità non preventivamente autorizzati, è comunque possibile regolarizzare la propria posizione comunicando la targa entro 72 ore, contattando il numero 0547/356111.

Contestualmente sono state introdotte importanti novità in piazzale Giorgio Sanguinetti, dove sono stati realizzati tre nuovi stalli di sosta a tempo limitato ‘Kiss & Go’. Questi spazi, collocati sulla corsia di transito aperta a tutti i veicoli sul lato sud della piazza, consentono una sosta massima di 15 minuti con esposizione del disco orario: il tempo necessario per accompagnare un familiare o un amico in stazione e salutarlo senza creare intralci alla circolazione.

La riorganizzazione dell’area prevede inoltre nuovi attraversamenti pedonali, sia sulla sola corsia bus sia sull’intera carreggiata, per garantire maggiore sicurezza ai pedoni. Sul lato nord della corsia riservata sono state individuate le fermate del trasporto pubblico di linea, distribuite su un tratto di circa 50 metri, e un’area di sosta dedicata ai taxi con sei stalli longitudinali.