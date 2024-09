Cesena, alla scuola “Don Milani” si è concluso il progetto “Un viaggio educativo verso il futuro”

Alla scuola primaria “Don Milani” di Torre del Moro di Cesena si è concluso oggi il progetto “Un viaggio educativo verso il futuro”, per lo sviluppo delle competenze Stem e multilinguistiche nelle scuole statali, finanziato dal Pnrr. Il progetto, avviato lo scorso mese di aprile, ha coinvolto complessivamente più di 350 alunni delle scuole primarie del 7° circolo di Cesena. I laboratori linguistici, condotti da esperti madrelingua inglese col supporto dei docenti tutor interni all’Istituto, sono stati strutturati per incoraggiare l’apprendimento naturale della lingua inglese attraverso giochi, attività interattive e progetti creativi.

I percorsi laboratoriali per le discipline Stem organizzati e condotti da un team di docenti delle scuole primarie del Circolo, appositamente formati internamente e coordinati dall’animatore digitale, hanno consentito ai bambini e alle bambine di sviluppare l’integrazione di competenze provenienti da vari campi, come scienze, tecnologia, ingegneria e matematica. In questo contesto interdisciplinare, le diverse abilità si sono influenzate reciprocamente, dando vita a nuove competenze innovative, all’insegna di un apprendimento attivo, dove gli studenti hanno partecipato a progetti pratici lavorando in gruppo attraverso un approccio che ha privilegiato il “fare”, il pensiero critico e l’inclusione.