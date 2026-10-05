Cesena, alla scuola di via Mulini un murale realizzato da insegnanti e genitori

A Cesena un nuovo murale rende più bella una parete esterna della scuola comunale d’infanzia ‘Ida Sangiorgi/Mulini’. L’opera è realizzata da insegnanti e genitori nell’ambito di un ciclo di laboratori che ha interessato alcuni muri dell’edificio che si affacciano sul giardino dove quotidianamente le bambine e i bambini giocano e si relazionano.

Il percorso arriva a completamento di altri interventi realizzati all’interno delle scuole dell’infanzia comunali e nasce dalla volontà di valorizzare e prendersi cura degli spazi educativi, riconoscendo all’ambiente un ruolo fondamentale nell’esperienza dei più piccoli. Il murale infatti diventerà parte integrante del paesaggio quotidiano della scuola, accompagnando i bambini nelle loro giornate e offrendo loro nuovi stimoli attraverso forme, colori e immagini.

Fondamentale anche il ruolo delle famiglie: i genitori infatti hanno preso parte attivamente alla creazione dell’opera insieme al personale della scuola, con l’accompagnamento e la supervisione dell’artista. “La realizzazione di questa nuova opera – commenta l’Assessora alla Scuola e ai Servizi educativi per l’infanzia Maria Elena Baredi – assume particolare importanza perché è frutto di un’esperienza collettiva realizzata con l’obiettivo di rendere più bello, accogliente e significativo un luogo vissuto ogni giorno dai bambini. L’opera realizzata richiama alcuni aspetti centrali dell’esperienza nella scuola dell’infanzia: la creatività e la curiosità, il desiderio di esplorare e conoscere, il gioco e il divertimento, l’amicizia e il piacere di stare insieme. La parete diventa così il racconto di un’idea di infanzia fatta di scoperta e relazione, di meraviglia e di libertà di immaginare, in cui ogni esperienza può aprire a nuove possibilità”.

Il progetto grafico è stato sviluppato attraverso un processo condiviso che ha coinvolto le insegnanti e l’artista Roberta Galassini, mettendo in dialogo competenze artistiche ed esperienza educativa, per dare forma a un’immagine pensata appositamente per gli spazi e per la comunità che ogni giorno li vive.