Cesena, alla scuola Carducci una delegazione di insegnanti portoghesi e un gruppo di studentesse dal Giappone

Una settimana di scambi internazionali all’insegna di Erasmus+, della didattica CLIL e delle affascinanti tradizioni d’Oriente. La scuola primaria ‘Carducci’ del 3° Circolo Didattico di Cesena si conferma tra le realtà più innovative del panorama nazionale, trasformandosi nel cuore pulsante di un vivace incontro tra culture, lingue e metodologie didattiche all’avanguardia. Un’esperienza che intreccia apertura internazionale, sperimentazione educativa e dialogo interculturale, offrendo agli alunni un’occasione concreta di crescita, confronto e cittadinanza globale. A testimoniare la vocazione internazionale dell’istituto, la presenza contemporanea di una delegazione di insegnanti portoghesi e di un gruppo di studentesse giapponesi, arrivate a Cesena per conoscere da vicino il modello educativo del Circolo. Nella giornata di ieri, giovedì 19 febbraio, le due delegazioni hanno incontrato anche l’assessora alla Scuola e ai Servizi educativi per l’infanzia, Maria Elena Baredi, complimentandosi con il Comune e con il Dirigente scolastico, Enrico Flamigni, per la didattica sviluppata negli anni.