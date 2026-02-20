Cesena, alla scuola Carducci una delegazione di insegnanti portoghesi e un gruppo di studentesse dal Giappone

Una settimana di scambi internazionali all’insegna di Erasmus+, della didattica CLIL e delle affascinanti tradizioni d’Oriente. La scuola primaria ‘Carducci’ del 3° Circolo Didattico di Cesena si conferma tra le realtà più innovative del panorama nazionale, trasformandosi nel cuore pulsante di un vivace incontro tra culture, lingue e metodologie didattiche all’avanguardia. Un’esperienza che intreccia apertura internazionale, sperimentazione educativa e dialogo interculturale, offrendo agli alunni un’occasione concreta di crescita, confronto e cittadinanza globale. A testimoniare la vocazione internazionale dell’istituto, la presenza contemporanea di una delegazione di insegnanti portoghesi e di un gruppo di studentesse giapponesi, arrivate a Cesena per conoscere da vicino il modello educativo del Circolo. Nella giornata di ieri, giovedì 19 febbraio, le due delegazioni hanno incontrato anche l’assessora alla Scuola e ai Servizi educativi per l’infanzia, Maria Elena Baredi, complimentandosi con il Comune e con il Dirigente scolastico, Enrico Flamigni, per la didattica sviluppata negli anni.

La delegazione portoghese

Dal 16 al 20 febbraio, il Circolo ha accolto tre insegnanti provenienti da un centro vicino a Lisbona nell’ambito del programma Erasmus+. I docenti hanno partecipato a un’intensa attività di job shadowing, osservando da vicino l’organizzazione e le pratiche didattiche adottate nelle scuole cesenati. Il percorso è iniziato dal polo 0-6 dell’Osservanza, per poi proseguire nei diversi plessi di scuola primaria. Un’esperienza che ha confermato l’importanza di uno sguardo pedagogico ampio, capace di accompagnare i bambini dai 0 agli 11 anni. Durante la settimana, il Comune ha offerto i pasti agli ospiti. In occasione dell’incontro con la dietista comunale sono stati illustrati i pilastri delle scelte alimentari scolastiche: stagionalità, filiera corta e prodotti a km0. Il pranzo a scuola, è stato spiegato, non rappresenta soltanto una pausa tra una lezione e l’altra, ma una vera e propria lezione di salute.

Le studentesse giapponesi e il metodo CLIL