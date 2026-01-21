Cesena, alla scoperta di nido e centro sportivo di Villachiaviche: “L’Umarell tour” torna sabato 31 gennaio

Sabato 31 gennaio, alle ore 11, torna a Cesena, a grande richiesta, “l’Umarell tour”: una passeggiata guidata aperta a tutti i cittadini interessati, dedicata alle opere finanziate anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Protagonisti di questa seconda tappa, della durata complessiva di 90 minuti, saranno il centro sportivo e il nido di Villachiaviche, nel quartiere Cervese Sud. Come già avvenuto lo scorso dicembre, quando un gruppo di cittadini ha visitato il nuovissimo polo per l’infanzia dell’Osservanza, l’iniziativa rappresenta un’occasione per conoscere da vicino gli interventi in corso, comprenderne lo stato di avanzamento e approfondire il ruolo che queste nuove infrastrutture avranno nel futuro assetto urbano della città.

L’iniziativa è proposta con lo scopo di offrire un percorso narrato tra alcuni dei principali punti di trasformazione urbana, con l’obiettivo di rendere trasparente e accessibile l’evoluzione degli spazi pubblici coinvolti nei progetti di rigenerazione. A guidare la passeggiata saranno i progettisti delle due opere, l’Assessora ai Progetti europei Giorgia Macrelli, l’Assessora alla Scuola e ai Servizi per l’infanzia Maria Elena Baredi e l’Assessore allo Sport Christian Castorri.

La partecipazione è gratuita, con posti limitati (15–20 persone per turno). In caso di elevato numero di adesioni, sarà attivato un secondo gruppo per permettere a più cittadini di prendere parte all’iniziativa che interesserà i poli sportivo e dell’infanzia di Villachiaviche (con punto di ritrovo in via Lavaredo, 180).

Per partecipare è richiesta l’iscrizione, gratuita ma obbligatoria, tramite il QR code presente nella locandina ufficiale, attraverso il link al modulo online (https://forms.gle/fN2HcEaymcnhyBsj8) oppure inviando una mail a progetti.integrati@comune.cesena.fc.it.