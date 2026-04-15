Cesena, alla Sacra Famiglia torna il “Pranzo senza confini” domenica 19 aprile

Fermato a causa dello scoppio del Covid nel 2020, a Cesena dopo sei anni torna “Pranzo senza confini”. L’evento è organizzato dall’associazione ‘Il Pellicano aps’ e si svolgerà domenica 19 aprile nella sede delle Suore della Sacra Famiglia. Dalle ore 12:30 fino alle ore 18 balli, letture, musica e altre attività arricchiranno il pranzo, che unirà varie culture culinarie. Verranno allestite 28 postazioni, ognuna per un paese diverso tra cui Marocco, Senegal, India, Perù, per un totale di 16 nazioni. Le famiglie dei ragazzi che frequentano il centro cucineranno i piatti tipici dei loro Paesi di provenienza. È possibile partecipare pagando una donazione. Per i celiaci è consigliata la prenotazione.