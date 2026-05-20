Cesena, alla Rocca jazz e non solo: gli appuntamenti dell’estate 2026

Sarà un’estate ricca, trasversale e profondamente radicata nel territorio quella proposta alla Rocca Malatestiana di Cesena con il programma ‘Una Rocca per Tutti’, promosso dall’Associazione Culturale Musicale Jazzlife APS in collaborazione con il Comune. Un cartellone ampio e articolato che trasforma uno dei luoghi simbolo della città in un vero e proprio laboratorio culturale a cielo aperto, capace di coniugare musica, spettacolo, divulgazione, enogastronomia e partecipazione attiva della comunità.

Cuore pulsante della proposta estiva resta la musica jazz. Sarà la sesta edizione del Cesena Jazz Festival, con concerti, tra cui spicca il 24 luglio il live del Raphael Gualazzi Trio, uno degli appuntamenti più attesi dell’intera stagione. Accanto ai grandi concerti sul palco principale, il programma si arricchisce delle formule Jazz & Wine e Jazz & Food, che uniscono musica dal vivo e degustazioni di eccellenze enogastronomiche locali, valorizzando il legame tra cultura e territorio. Tra gli artisti coinvolti figurano il Luca di Luzio Trio feat. Bepi D’Amato e Alessandra Abbondanza Duo, in un dialogo continuo tra scena locale e respiro internazionale.

Incontri d’autore

Grande rilievo anche per la rassegna ‘Incontri d’Autore’, che negli anni ha portato alla Rocca alcune delle più autorevoli voci del panorama culturale italiano. Per l’estate 2026 è già confermata la presenza del filosofo Umberto Galimberti (15 luglio) che parlerà di Bellezza come legge segreta della vita, consolidando la Rocca come spazio privilegiato per il confronto e la riflessione.

Comicità e spettacolo

Non mancheranno momenti di intrattenimento e leggerezza con la rassegna dedicata alla comicità e stand-up comedy, che vedrà protagonisti artisti del panorama nazionale. Tra gli appuntamenti: lo spettacolo di Xiuliano Dule (10 giugno) realizzato in collaborazione con Retropop Live ETS, l’Open Mic Zelig ON (9 luglio) e Virgigno Live (16 luglio).

Intrattenimento con finalità benefiche gli ingredienti dell’evento in scena il 14 luglio ‘Donne in bilico (sui tacchi e sugli ormoni)’ con la partecipazione dell’attrice Maria Pia Timo. Lo spettacolo è organizzato La Casa Ostetrica APS, che rompe il silenzio sulla menopausa, emancipandola da imbarazzo e stereotipi che spesso la accompagnano. Il format verte su due momenti principali: la proiezione di un docufilm con interviste e testimonianze autentiche e a seguire un monologo di Maria Pia Timo, caratterizzato dal suo stile ironico e graffiante che porta leggerezza e profondità allo spettacolo.

Musica per tutti: tribute band e contaminazioni artistiche

La proposta musicale si amplia con una rassegna pop-rock dedicata a tribute band e cover band, pensata per un pubblico ampio e trasversale. Dai The Menlove, tributo ai Beatles (18 giugno) alla Botto’s Band (19 giugno), fino ai tributi ai Metallica (2 luglio), il cartellone attraversa generi e generazioni, mantenendo un forte carattere inclusivo e accessibile. Tra gli eventi speciali spicca “Tane e Nidi” (6 giugno), un’esperienza immersiva che unisce visita guidata, arti performative e cinema sonorizzato dal vivo, esempio emblematico della multidisciplinarità che caratterizza l’intero progetto.

Giovani, inclusione e partecipazione

Ampio spazio è dedicato alle nuove generazioni grazie alla collaborazione con l’associazione musicale Chorus che organizzerà la Festa della Musica (21 giugno) e il festival Suoni a fine agosto con il coinvolgimento delle scuole di musica del territorio.

Una rete di collaborazioni per una Rocca aperta

Tra gli eventi ospitati figurano concerti internazionali come God Is An Astronaut (16 giugno), spettacoli musicali come ‘Omaggio a Morricone – Musiche da Oscar’ (22 luglio), il QuartoLato Festival, organizzato da Romagna Concerti, che porterà alla Rocca esperienze innovative dedicate alla scena contemporanea come LA LOM - The Los Angeles League Of Musicians (7 luglio), Shandon + Etta (25 luglio), Andrea Cerrato (30 luglio), Ele A + Tära (31 luglio), Alborosie (23 agosto), Motta (24 agosto), Bull Brigade + Plakkaggio (29 agosto) e il festival ‘Acieloaperto’, organizzato da Associazione Retropop Live ETS, dedicato alla musica contemporanea e indipendente, che porta a Cesena artisti nazionali e internazionali in location di grande valore storico e paesaggistico, con una proposta che spazia tra rock, indie, elettronica e nuove sonorità. Quest’anno alla Rocca salirà sul palco La Niña (28 giugno), Tyler Ballgame + Nico Arezzo (8 luglio), I Cani (27 luglio), White Lies + Bleech 9:3 (28 luglio) a testimonianza di una programmazione aperta, dinamica e in continua evoluzione.

Accanto ai grandi eventi, il programma si articola in una serie di format ricorrenti che fidelizzano il pubblico e valorizzano la Rocca come luogo da vivere quotidianamente: Jam Session del Lunedì, appuntamenti aperti ai musicisti del territorio, in collaborazione con l’Associazione Musicaviva; Cesena al Tramonto e Calici al Tramonto, visite guidate ed esperienze enogastronomiche panoramiche; Rocca Segreta, percorsi esclusivi nei camminamenti e nelle prigioni; Alba in Musica, concerti all’alba accompagnati da colazione e visita guidata.