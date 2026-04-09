Cesena, alla Malatestiana un pomeriggio di giochi didattici sabato 11 aprile

Sabato 11 aprile a Cesena la Biblioteca Malatestiana apre le porte a un nuovo appuntamento della rassegna Malatestiana Gaming in Mediateca, con un evento pensato per unire divertimento e crescita. Dalle ore 15 alle ore 18, famiglie, insegnanti e ragazzi potranno partecipare a un pomeriggio dedicato all’‘apprenDIVERTIMENTO’, un approccio innovativo che trasforma il gioco in uno strumento efficace per imparare.

Protagonista dell’incontro sarà Chiara Colucci, autrice specializzata nello sviluppo di giochi per l’apprendimento e il potenziamento cognitivo, in collaborazione con la casa editrice Erickson. Durante l’evento, Colucci guiderà i partecipanti alla scoperta di alcuni dei suoi titoli più apprezzati, pensati per stimolare competenze diverse in modo coinvolgente.

Tra i giochi presentati spiccano ‘Monster chi?’, dedicato all’osservazione e alla logica; L’inglese è servito, per apprendere la lingua in modo dinamico; ‘Quizziamo!’, una sfida rapida tra conoscenze e riflessi; e Primi passi con l’italiano, ideale per avvicinarsi alle basi linguistiche con leggerezza.

Oltre ai giochi firmati dall’autrice, il pubblico potrà provare anche altri titoli del catalogo Erickson, come ‘44 gatti sottosopra’, ‘Tracko’, ‘Festa in giardino’, ‘Cosa c’entra?’ e ‘A caccia di conchiglie’, tutti progettati per stimolare memoria, empatia, comunicazione e capacità cognitive. A rendere l’esperienza ancora più accessibile sarà la presenza dei volontari di Arci Servizio Civile, che accompagneranno i partecipanti spiegando le regole e facilitando le partite.

L’evento si svolgerà negli spazi della Mediateca della Malatestiana. La partecipazione è libera e gratuita. Per ulteriori dettagli contattare lo 0547 610892, scrivere su WhatsApp al 366 1430062 oppure: https://sititematici.comune.cesena.fc.it/malatestiana.