Cesena, alla Malatestiana nasce la bancarella dei libri scartati

A Cesena una seconda vita per i libri doppi o scartati della Malatestiana. A partire da martedì 1° settembre, in Biblioteca saranno inaugurate due postazioni della Bancarella dei libri, una al bancone dell’ingresso principale e l’altra presso la Malatestiana Ragazzi. I volumi, messi in vendita a prezzi simbolici, provengono dalle periodiche attività di revisione e aggiornamento delle raccolte che le biblioteche di pubblica lettura hanno il dovere di effettuare, nonché da esemplari doppi ricevuti con donazioni, che non vengono inseriti nel circuito di prestito in quanto già presenti a catalogo.

“Il rinnovamento e aggiornamento costante delle collezioni – commenta l’assessore alla Cultura Camillo Acerbi – è parte integrante dell’attività bibliotecaria. Le raccolte devono infatti rispondere ai bisogni di un pubblico che cambia, mantenendosi attuali e offrendo spazi e servizi sempre più funzionali. Attraverso la revisione periodica, alcuni libri possono quindi essere destinati ad altro: si tratta, ad esempio, di copie multiple, edizioni superate o volumi che non rispondono più alle esigenze degli utenti, ma che possono conservare un valore e un interesse per qualcuno. La Bancarella nasce per offrire a questi libri una seconda vita: anziché destinarli al macero, potranno continuare a circolare, raggiungendo nuove case e nuovi lettori. L’iniziativa, già avviata in tante biblioteche, come la Sala Borsa di Bologna contribuisce così a ridurre gli sprechi, promuovendo un modello di economia circolare e sostenendo, allo stesso tempo, la diffusione della lettura, poiché i proventi verranno destinati per finanziare nuovi acquisti ed eventi culturali legati ai libri”.