Cesena, alla Biblioteca Malatestiana la teoria cede il posto alla pratica nella “Notte dei ricercatori”

Per una serata, la Biblioteca Malatestiana, luogo dove la teoria fa da padrona, si è trasformata nel regno degli esperimenti dal vivo, giochi e laboratori. L’occasione? La “Notte dei Ricercatori”.

Dalle 18 alle 23 di ieri, decine di ragazzi e studenti universitari hanno presentato i loro esperimenti a bambini, ragazzi e adulti della città, coinvolgendoli attivamente nelle loro postazioni, divise all’interno della biblioteca in sei macro aree: informatica - scienza e ingegneria, medicina veterinaria, psicologia, architettura, scienze agro-alimentari e infine ingegneria elettronica.

Oltre a curiosi e appassionati, anche gli assessori Giorgia Macrelli e Camillo Acerbi hanno voluto testare sul campo le ricerche dei ragazzi.