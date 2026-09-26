Cesena, alla Biblioteca Malatestiana la teoria cede il posto alla pratica nella “Notte dei ricercatori”

L’iniziativa, che si svolge ogni anno a fine settembre, non ha coinvolto solo Cesena, ma anche altre città d’Italia, e tutte contemporaneamente. Sul territorio romagnolo l’evento si è svolto presso le località che sono sedi dell’Università di Bologna e a Cesena, Forlì e Predappio, Ravenna e Faenza, Rimini, e Imola. L’obiettivo è avvicinare la scienza ai cittadini, portando la ricerca fuori dai laboratori universitari per farla conoscere in piazze, musei e luoghi di aggregazione. La serata è stata capace È stata una serata di festa capace di stimolare la curiosità, mostrare il valore della scienza nella vita quotidiana e spronare i giovani a intraprendere carriere scientifiche.