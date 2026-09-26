Cesena, alla Biblioteca Malatestiana la teoria cede il posto alla pratica nella “Notte dei ricercatori”

Cesena
Una dimostrazione sui terremoti
Una dimostrazione sui terremoti
L’assessore Acerbi durante un esperimento visivo
L’assessore Acerbi durante un esperimento visivo

Per una serata, la Biblioteca Malatestiana, luogo dove la teoria fa da padrona, si è trasformata nel regno degli esperimenti dal vivo, giochi e laboratori. L’occasione? La “Notte dei Ricercatori”.

Postazioni ovunque

Dalle 18 alle 23 di ieri, decine di ragazzi e studenti universitari hanno presentato i loro esperimenti a bambini, ragazzi e adulti della città, coinvolgendoli attivamente nelle loro postazioni, divise all’interno della biblioteca in sei macro aree: informatica - scienza e ingegneria, medicina veterinaria, psicologia, architettura, scienze agro-alimentari e infine ingegneria elettronica.

Oltre a curiosi e appassionati, anche gli assessori Giorgia Macrelli e Camillo Acerbi hanno voluto testare sul campo le ricerche dei ragazzi.

Svoltosi in tutta Italia

L’iniziativa, che si svolge ogni anno a fine settembre, non ha coinvolto solo Cesena, ma anche altre città d’Italia, e tutte contemporaneamente. Sul territorio romagnolo l’evento si è svolto presso le località che sono sedi dell’Università di Bologna e a Cesena, Forlì e Predappio, Ravenna e Faenza, Rimini, e Imola. L’obiettivo è avvicinare la scienza ai cittadini, portando la ricerca fuori dai laboratori universitari per farla conoscere in piazze, musei e luoghi di aggregazione. La serata è stata capace È stata una serata di festa capace di stimolare la curiosità, mostrare il valore della scienza nella vita quotidiana e spronare i giovani a intraprendere carriere scientifiche.

Un assaggio del futuro

«Il punto chiave dell’università è rappresentato dall’attività di ricerca. Quest’ultima ha una ricaduta fondamentale sulla didattica, sui laureati e incentiva le collaborazioni nel terriotorio - ha spiegato Mirko Viroli, professore e presidente del Campus di Cesena dell’Università di Bologna -. Tutto ciò che si può osservare qua dentro sono i progetti, frutto del lavoro quotidiano dei ragazzi e un’anteprima di ciò a cui i cittadini potranno imbattersi tra anni nel territorio».

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