Cesena, all’Ex Gil torna il campo da basket all’aperto

Torna il campo da basket all’Ex Gil. Lo annuncia il Comune di Cesena in una nota. “A questo proposito, in un’ottica di rigenerazione urbana e nell’ambito del più ampio progetto di rivitalizzazione della zona Stazione, l’area verde dell’ex Gil, in via Natale Dell’Amore, si prepara a trasformarsi in un nuovo polo di sport, socialità e cultura. La Giunta comunale ha infatti approvato, con apposita delibera, il progetto di fattibilità tecnico–economica per la realizzazione di un playground all’aperto, nell’ambito del programma nazionale ‘Sport Illumina’ promosso da Sport e Salute, del valore complessivo di 200 mila euro”.

“L’intervento all’ex Gil – commenta l’assessore allo Sport Christian Castorri – rappresenta un tassello fondamentale della rigenerazione dell’intera area, già oggi molto frequentata grazie alla presenza della palestra comunale, del Comando ‘Fiorini’ della Polizia Locale e dei numerosi servizi che vi gravitano. Con questo progetto restituiamo ai cesenati uno spazio rinnovato, ricco di funzioni e pronto ad accogliere pratiche sportive libere, attività ricreative ed eventi socio-culturali. La nuova piastra polifunzionale, progettata per integrarsi in modo armonioso con il contesto urbano e naturalistico, offrirà spazi moderni e attrezzati, dove gli appassionati delle diverse discipline potranno svolgere attività in modo completamente gratuito. Il pavimento policromatico, studiato per identificare con immediatezza le varie aree sportive, renderà l’ambiente più leggibile, sicuro e accogliente, senza rinunciare a un forte valore estetico. Si tratta di un investimento concreto sulla qualità della vita, che farà dell’ex Gil un nuovo punto di riferimento per giovani, famiglie, sportivi e per l’intera comunità cesenate. In una stagione come quella attuale – prosegue l’Assessore – la città sta vivendo una profonda opera di rigenerazione urbana, destinata a migliorare gli spazi pubblici e la loro fruibilità. È un percorso che non si limita ai buoni propositi, ma si traduce in interventi reali, tangibili, di cui i cesenati potranno beneficiare negli anni a venire, vivendo una città più curata, ordinata e rispondente ai bisogni della comunità. Non è un concetto banale, ma un dato di fatto”.

La proposta dei nuovi Playground nasce dalla visione di Sport e Salute Spa di creare spazi pubblici in grado di generare benessere, inclusione e relazioni. Il cuore del progetto è un’‘Agorà contemporanea’, incentrata su un campo multifunzionale e su elementi iconici come pareti per murales, che nei diversi momenti della giornata e dell’anno potrà trasformarsi da campo sportivo ad arena per eventi culturali, da spazio di gioco a piazza d’incontro.

Il Comune si è aggiudicato il progetto, che prevede la completa riqualificazione dell’area attraverso la creazione di uno spazio multifunzionale dedicato al calisthenics, al parkour e ad attività sportive libere, oltre che alla possibilità di ospitare eventi musicali, culturali e iniziative di aggregazione. Sport e Salute Spa, in qualità di Soggetto Attuatore e Stazione Appaltante, curerà tutte le fasi operative dell’intervento: dalla progettazione agli affidamenti, dall’esecuzione dei lavori ai pagamenti, fino alle certificazioni e al collaudo finale. Inoltre, gestirà e manterrà l’impianto per i 6 anni successivi all’inaugurazione, garantendone qualità, sicurezza e funzionalità. Alla scadenza di questo periodo, la gestione futura del playground passerà al Comune, che continuerà a garantirne la piena accessibilità gratuita per la cittadinanza.