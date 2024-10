Cesena, all’appuntamento per un rapporto sessuale le puntano una pistola giocattolo alla tempia per rapinarla: denunciati due giovani

I Carabinieri di Cesena unitamente ai colleghi della Stazione capoluogo hanno denunciato in stato di libertà due giovani, per concorso in rapina pluriaggravata e, per uno dei due, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sabato in tarda serata

Erano circa le 23 di sabato quando due giovani, dopo aver preso contatti telefonici con la vittima per consumare con lei un rapporto sessuale (motivo della richiesta d’incontro), l’hanno raggiunta all’interno della sua abitazione dove, uno dei due, con la scusa di dover andare in bagno, si assicurava preliminarmente che all’interno della casa non vi fossero altre persone, mentre il complice definiva la “trattativa”. Terminata l’ispezione dell’appartamento e tornato al cospetto della donna, il primo giovane ha estratto una pistola puntandola alla tempia della vittima costringendo la donna a fornire tutto il contante che aveva nella borsa. Subito dopo gli autori prelevavano anche il telefono della vittima e fuggivano.

Carabinieri in azione