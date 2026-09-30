Cesena, Alessandro, il falegname dello skateboard: “La mia passione ora è un mestiere, fabbrico le rampe e il fatturato e raddoppiato”

Il falegname delle rampe da skateboard. Alessandro Pistocchi, 33 anni, cesenate, è riuscito a realizzare il sogno di tanti: fare della propria grande passione un mestiere. Lo skateboard lo accompagna da 14 anni e oggi quella che era una passione è diventata il suo lavoro. Lo ha fatto creando una startup, Fine Ramps, al secondo anno di vita, con un «fatturato già raddoppiato rispetto al primo». Titolare unico, è affiancato da alcuni collaboratori.

«Mi definisco un falegname dello skateboard – racconta – attività ricreativa e uno sport a tutti gli effetti, che consiste nel salire su una tavola ed eseguire i trick. Io realizzo le strutture e le rampe. Le nostre costruzioni vengono realizzate utilizzando materiali differenti a seconda del contesto d’uso, indoor o outdoor, domestico o pubblico, e del tipo di impatto desiderato. Per lo più utilizziamo legno e pannelli sintetici, più facili da installare rispetto a quelli di cemento», spiega Alessandro. Il capannone è in via Cadorna a Cesena..

I clienti sono soprattutto pubblici: ci sono Comuni che stanno investendo per dotarsi di aree destinate a questa disciplina, come quella realizzata a Cesena, al parco Ippodromo. Non mancano le realtà private e le famiglie, che scelgono di utilizzare le strutture anche per l’uso domestico. A Bertinoro il Comune ha l’obiettivo di allestire un’area dedicata. Altri si stanno orientando anche per la valenza sociale dell’intervento: si tratta di luoghi che riuniscono i giovani praticanti, offrendo un’occasione di socialità e aggregazione.

Lo skateboard è in grande espansione: nato negli anni Cinquanta negli Stati Uniti, abbraccia soprattutto i giovanissimi, ma non esclusivamente. Alessandro Pistocchi è anche istruttore. «Abbiamo spazi attrezzati per l’esercizio privato e cerchiamo di promuovere questa disciplina in tutta Italia, dove sono frequenti iniziative e raduni degli appassionati. A breve si terrà anche una rassegna con i modellini dedicati ai praticanti di questo sport. Spesso sono in giro per l’Italia a raduni degli skater, sono eventi che promuovono la cultura di questo sport, divenuto finalmente olimpico».

Per Fine Ramps le possibilità di crescita non mancano certo, e alla produzione delle rampe si affiancano attività collaterali in spazi a pagamento, che completano l’offerta. “”101 Sb”, avviato nel 2023, è a Cesena lo skatepark coperto più innovativo e grande d’Italia. Funziona come una palestra, si accede a pagamento per la pratica libera dello skate o assistiti da istruttori.

«Mi sento realmente gratificato e realizzato – mette in luce Alessandro –. Avevo fatto altri lavori, ora sento che questa è la mia strada e c’è molto da crescere, ogni giorno alzo l’asticella. Devo ringraziare Confcommercio, a cui sono associato, che ha creduto nel nostro progetto e mi ha assegnato anche degli incentivi, premiando la mia startup per l’innovazione e la progettualità. E’ stato uno stimolo a proseguire con ancora maggior impegno».