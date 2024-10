Cesena, Alessandro Damiani medaglia d’oro alle Olimpiadi di informatica per l’orgoglio del Liceo “Righi”

Grande orgoglio per il Liceo Scientifico Righi di Cesena, indirizzo Scienze Applicate 3.0: Alessandro Damiani, studente della classe 4Fs, ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi Italiane di informatica che si sono tenute a Reggio Emilia dal 26 al 28 settembre.

L’evento ha visto la partecipazione di 96 talentuosi studenti provenienti da tutta Italia, selezionati attraverso una serie di rigorose prove sia a livello scolastico sia a livello regionale. Già lo scorso anno Alessandro aveva brillato, vincendo la medaglia d’argento, ma quest’anno si è maggiormente distinto per il suo straordinario talento conquistando il gradino più alto del podio.

Grazie a questa vittoria, è stato nominato Probabile Olimpico e avrà l’opportunità di partecipare a speciali stage di formazione e approfondimento che, oltre ad arricchire le sue conoscenze e ad accrescere la valenza formativa di questa competizione, permetteranno al comitato organizzativo di selezionare i rappresentanti italiani per le competizioni internazionali di informatica. Per Alessandro, si aprono quindi le porte a nuove esperienze e sfide, che lo vedranno protagonista in un percorso di crescita proiettato verso traguardi ancora più ambiziosi.