Cesena. Alcol al volante, armi, ricettazione e furti: 6 denunce

Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Cesena hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego di militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, delle Stazioni dipendenti (Cesena, Macerone, Borello e Sarsina) e il supporto della squadra S.I.O. del 6° BTG “Toscana”. L’operazione, svolta in orario serale e notturno, era finalizzata alla prevenzione dei reati, al contrasto del consumo di stupefacenti e delle condotte di guida in stato di alterazione.

I controlli si sono conclusi con la denuncia alla Procura di Forlì di sei persone:

Due automobilisti per guida in stato di ebbrezza, con tassi alcolemici tra 1,58 e 2,22 g/l. Le patenti sono state ritirate e i veicoli affidati a persone idonee;

Un uomo per porto abusivo di armi, trovato con due coltelli a serramanico sottoposti a sequestro;

Un giovane per ricettazione, sorpreso in un’auto rubata, e per false attestazioni sull’identità;

Un giovane e una donna per furto aggravato in un esercizio pubblico, rispettivamente di generi alimentari per 150 e 140 euro. La refurtiva è stata recuperata e restituita.

Sono stati inoltre segnalati alla Prefettura di Forlì-Cesena quattro giovani assuntori di stupefacenti, trovati in possesso di circa 5 grammi complessivi di hashish, sequestrati amministrativamente.

Il servizio ha comportato il controllo di 45 persone e 29 veicoli.