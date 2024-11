Cesena, albero pericolante a San Martino in fiume: la zona messa in sicurezza

Ieri sera Polizia Locale di Cesena e i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via San Martino in Fiume, all’altezza del civico 73, dove è stato segnalato un albero pericolante il cui crollo avrebbe potuto causare gravi danni ai cavi dell’illuminazione pubblica e serie conseguenze ad eventuali passanti o automobili in sosta. Al fine di mettere in sicurezza il tratto stradale, si è proceduto dunque con la chiusura temporanea della via in attesa dell’avvio delle operazioni di taglio e messa in sicurezza previste per questa mattina. Alle ore 18:30 l’area era in sicurezza.