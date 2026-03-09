Cesena, al Victor di San Vittore la rassegna “Oltre le barriere” VIDEO

Il Cineteatro Victor di San Vittore di Cesena prepara il suo palcoscenico per ospitare “Oltre le barriere”, una rassegna di quattro eventi teatrali realizzati da associazioni del territorio romagnolo, con l’obiettivo di promuovere i diritti e il benessere delle persone con disabilità e di sensibilizzare sui temi dell’inclusione culturale.

Si parte domenica 15 marzo, con l’associazione “Il Disegno odv” che presenta “... Così come sei!”, diretto da Roberto Fabbri e musicato dalla “Up & down band”.

Il secondo appuntamento è fissato a domenica 12 aprile con lo spettacolo “Esperando”, scritto e diretto da Michele Zizzari e promosso dall’associazione “Orizzonti nuovi per la salute mentale odv”.

Domenica 19 aprile Roberto Magnani salirà sul palco per il suo show “In-felice”.

Ultimo appuntamento domenica 19 maggio con “Nei tuoi panni”, prodotto e diretto da do.ra.lù, presentato da “Mercanti di sogni aps”.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 17. Il prezzo del biglietto unico è di 10 euro.