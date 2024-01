Cesena: al via un corso per assistenti familiari

Assistenza familiare, ai nastri di partenza un corso di formazione proposto dall’Azienda pubblica di servizi alla persona di Cesena

Lavorare come assistente familiare, approfondire le tecniche di movimento, la dieta, i pasti e la gestione dei rischi sanitari. Saranno queste alcune delle tematiche poste al centro del nuovo corso di formazione sul lavoro di cura rivolto alle assistenti familiari del territorio promosso dall’Azienda Pubblica di Servizi alle persone del distretto Cesena/Valle Savio, in collaborazione con l’Ausl della Romagna e la Regione Emilia-Romagna, con lo scopo di promuovere conoscenza e consapevolezza sui vari aspetti del lavoro di assistenza a domicilio. Durante le lezioni si affronteranno alcuni fondamentali argomenti con lo scopo di approfondire la conoscenza degli stessi: lavorare come assistente familiare, comunicazione e relazione nel lavoro di cura, assistenza al movimento, dieta e pasti, la gestione dei rischi sanitari, la demenza, l’animazione nel tempo libero.

Il ciclo di incontri, della durata complessiva di 30 ore con una lezione settimanale, si terrà da mercoledì 21 febbraio a giovedì 11 aprile. La proposta è caratterizzata da 7 incontri tematici con esperti dell’area socio-sanitaria che si terranno presso i locali di Asp Cesena Valle Savio a Cesena (via Dandini, 16), e un’autoformazione online, attraverso l’utilizzo di un programma Regionale dedicato. A fine percorso, una volta superato il test di verifica delle competenze acquisite, sarà rilasciato un attestato di partecipazione, conforme in tutti i Distretti Regionali che aderiscono al programma formativo.

La formazione è totalmente gratuita, ma è obbligatoria l’iscrizione. Per informazioni è possibile contattare i tutor del corso al numero 331 1936146 oppure scrivere una mail a risorse.anziani@aspcesenavallesavio.eu.