Cesena, al via il corso per diventare “clown dottori” e portare sollievo ai bambini ricoverati

CESENA. Un corso per formare nuovi clown dottori con la possibilità di operare all’ospedale al Bufalini per portare un sorriso ai bambini ricoverati. L’associazione L’Aquilone di Iqbal lancia un’iniziativa per tutti coloro che desiderano portare un sorriso e un po’ di magia nella vita degli altri. Lunedì 7 ottobre alle ore 21:00, presso la sede di quartiere a Ponte Abbadesse, si terrà la presentazione del nuovo corso di clownterapia ispirato al progetto “I Nasi Rossi del Dottor Jumba”. «Un’opportunità unica», spiegano gli organizzatori, «per imparare le tecniche e le abilità necessarie per diventare un clown professionista e far parte di un’équipe che porta gioia e sollievo ai bambini ricoverati in ospedale».

Perché partecipare? L’associazione elenca tre motivi principali. «Fare la differenza: contribuire al benessere di bambini malati, donando loro momenti di spensieratezza e allegria. Svilupparsi personalmente: acquisire competenze comunicative, creative e relazionali attraverso un percorso formativo stimolante. Far parte di una comunità: entrare a far parte di un gruppo di persone appassionate e unite da un obiettivo comune».

L’Aquilone di Iqbal è operativo dal 1999, è una associazione iscritta all’albo delle associazioni del terzo settore Ets, aderisce alla FNC dal 2005 (Federazione Nazionale Clowndottori), ed è certificata nel suo percorso di formazione dalla Absl Jean Monnet, ente certificatore europeo. E’ una associazione di promozione sociale affiliata all’Arci.