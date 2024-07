Cesena, al via i lavori strali a Case Finali

Prendono il via questa mattina i lavori di ripristino della pavimentazione stradale e dei marciapiedi in via Raffaello Lambruschini, nel tratto che si estende da via Carlo Emilio Gadda a via Giuseppe Ungaretti (Case Finali). Al fine di consentire l’esecuzione dell’intervento, affidato alla ditta Edilpietra di Cappelli Srl di Galeata, da questa mattina, fino a venerdì 2 agosto, la viabilità sarà modificata da un divieto di sosta con rimozione valido per l’intera giornata. Tutte le modifiche temporanee alla circolazione saranno indicate in loco da apposita segnaletica stradale.