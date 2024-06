Cesena, al “Pascal” due argenti e un bronzo alle olimpiadi di Cybersicurezza

Dal 6 al 9 giugno si è svolta a Torino la finale nazionale di Olicyber. Il Pascal torna a casa con una medaglia di bronzo vinta da Paolo Magnani e due medaglie d’argento vinte da Alan Davide Bovo ed Elia Soldati. Il percorso delle olimpiadi di cybersecurity era partito il 16 dicembre con la selezione scolastica che aveva visto la partecipazione di 2500 alunni da tutta Italia, successivamente è stata organizzata una selezione territoriale che ha portato a definire i 100 finalisti alla finale nazionale di Torino. Il Pascal è riuscito a portare a tale evento ben 5 alunni ed è stata una delle scuole con il maggior numero di finalisti. In aggiunta ai tre medagliati vanno menzionati gli alunni Marco Balducci e Simone Ceccarelli che sono riusciti a conquistare l’ambita finale. Con grande soddisfazione il professor Matteo Lucchi, che ha accompagnato la delegazione dei 5 finalisti a Torino, ha commentato: “Vedere il Pascal ai vertici nazionali è una grande soddisfazione e il merito è dei ragazzi e di tutti i docenti che li spronano e li appassionano alle varie discipline tecniche.” Non è mancato poi un ringraziamento particolare a Simone Mazzacano e Eric Aquilotti, ex-studenti Pascal che hanno aiutato i ragazzi negli allenamenti di preparazione alla gara.

I successi del Pascal

Questo è stato un anno ricco di successi per l’ITT Pascal: in aggiunta alle medaglie sopra citate sono state vinte anche tre medaglie alle Olimpiadi di Informatica tra le quali la prima storica medaglia d’oro per l’istituto vinta da Elia Soldati e sono stati ottenuti tanti piazzamenti importanti anche da alcuni studenti del biennio. L’estate sarà un tempo utile per continuare gli allenamenti in preparazione alla finale nazionale delle Olimpiadi di Informatica che si svolgerà a Reggio Emilia dal 26 al 28 Settembre. Alcuni alunni saranno inoltre impegnati nella competizione Cyberchallenge che si svolgerà a Torino il 4 luglio, in cui si sfideranno anche con studenti universitari.