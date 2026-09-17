Cesena, al Parco per Fabio lo sport protagonista sabato 19 settembre

Sabato 19 settembre al Parco per Fabio andrà in scena ‘Oltresport’, una giornata proposta dal Quartiere Oltresavio, interamente dedicata allo sport e caratterizzata da musica e, alla sera, dall’osservazione delle stelle. “Lo sport è un potente strumento di inclusione sociale e di sviluppo educativo – commenta Michela Degli Angeli, referente della commissione sport per il Quartiere Oltresavio – capace di abbattere barriere fisiche, economiche e culturali e l’Oltresavio è indubbiamente uno dei quartieri maggiormente forniti di strutture sportive pubbliche e private ma non solo, è dotato di innumerevoli aree verdi attrezzate, facilmente raggiungibili. Lo sport vissuto come rete di comunità trasforma la pratica motoria in un collante sociale capace di unire cittadini, associazioni, scuole ed enti, creando un tessuto di supporto e cittadinanza attiva sul territorio, ed è grazie alle Associazioni sportive che collaborano insieme, fungendo da presidio stabile per famiglie e giovani, che siamo felici di dare il via al nostro progetto di comunità, contribuendo a creare una rete sociale volta ad intercettare la solitudine degli anziani e la sedentarietà dei più giovani, integrando lo sport nei percorsi di salute pubblica locali”.

L’iniziativa è promossa dal Consiglio di Quartiere nell’ambito del Progetto di comunità ‘Radici di futuro – Orizzonti aperti su Oltresavio’ con il Comune di Cesena e le realtà locali. Si tratta di un evento gratuito nato per valorizzare il verde pubblico, promuovere lo sport e la cultura come stile di vita sano e favorire la mobilità sostenibile. ‘Oltrelosport’ infatti è il frutto di un lavoro di squadra tra le associazioni del territorio.

La festa avrà inizio alle ore 16 e proseguirà fino a sera. Grazie alle associazioni Cesena Basket 2005, Torresavio, Uisp, Elephas Sport Cesena, sarà possibile partecipare a prove gratuite di calcio, basket, atletica, triathlon, biliardino, difesa personale e prove di forza (strongwoman) con Sofia Gatta. Musica dal vivo con UniRadio. Merenda per a tutti. A partire dalle ore 21:00 spazio alla divulgazione sulla storia mineraria locale con Orme di Zolfo e osservazione del cielo ai telescopi con gli Astrofili Cesena.