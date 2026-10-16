Cesena, al Luna Park la festa dell’inclusione per decine di ragazze e ragazzi

Dopo il successo raccolto nel 2025, a Cesena si è rinnovato l’appuntamento con il Luna Park dedicato alle persone con disabilità. Nella mattinata di giovedì 15 ottobre, l’area del parco divertimenti allestito all’Ippodromo ha aperto le proprie porte in via esclusiva a decine di ragazze e ragazzi, regalando loro momenti di spensieratezza, emozione e divertimento.

Giunta alla seconda edizione, l’iniziativa è promossa dai gestori del Luna Park, Maurizio e Matteo Adolfo che insieme ai loro colleghi hanno voluto riproporre questa speciale occasione dedicata alle persone che frequentano i centri diurni e socio-occupazionali del territorio: Cisa, Enaip Cesena, Cils, Alveare di San Piero in Bagno e Centro diurno San Tomaso della Papa Giovanni XXIII.

Fondamentale anche la partecipazione delle 20 famiglie di giostrai che hanno messo a disposizione tempo, professionalità ed entusiasmo per offrire un contributo speciale alla comunità. Il desiderio di promuovere iniziative a favore delle persone con disabilità era stato condiviso con l’assessora ai Servizi per la Persona e la Famiglia, Carmelina Labruzzo, dando vita a una collaborazione in grado di trasformare la generosità dei partecipanti in un’esperienza di grande valore umano.

“Siamo grati – commenta l’assessora Labruzzo – ai coordinatori del Luna Park e a tutti i giostrai per aver rinnovato questo bellissimo momento di attenzione e solidarietà. Anche quest’anno è stato possibile vivere una mattinata speciale, ricca di emozioni, grazie a una comunità che sceglie di fare rete. Credo sia fondamentale continuare a costruire una città sempre più inclusiva, dove ogni persona, a prescindere dalle proprie fragilità, possa sentirsi partecipe e accolta”. Alla mattinata hanno preso parte anche il sindaco Enzo Lattuca e gli sssessori Maria Elena Baredi, Andrea Bertani e Giorgia Macrelli.

Per una mattinata, le quindici attrazioni del Luna Park sono state interamente riservate agli ospiti dei centri, in un’atmosfera animata da sorrisi ed entusiasmo. Particolare attenzione è stata dedicata all’accessibilità delle giostre, con la possibilità di modularne la velocità per favorire il coinvolgimento di ciascun partecipante. Al loro fianco, il personale educativo dei centri ha accompagnato i ragazzi durante le diverse attività, contribuendo a rendere l’esperienza serena e coinvolgente.