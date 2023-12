Cesena, al liceo Righi una lezione speciale con la Polizia Scientifica

A lezione con la Polizia Scientifica al liceo Righi di Cesena: l’iniziativa, organizzata nell’ambito del laboratorio di biologia molecolare, ha previsto una lezione in presenza con gli operatori di Polizia Scientifica del Commissariato di P.S.

Martedì scorso il liceo scientifico “Righi” ha ospitato un incontro con la Polizia Scientifica rivolto agli alunni del terzo anno.

Nel corso del laboratorio di biologia molecolare, gli alunni hanno avuto modo di sperimentare tecniche all’avanguardia, utilizzate nei laboratori di genetica forense, come l’estrazione del DNA da mucosa buccale e da bulbo di capello.

E’ in questo contesto che la direzione scolastica ha invitato la Polizia Scientifica del Commissariato di Cesena per realizzare un incontro frontale con i ragazzi, al fine di approfondire l’utilizzo di queste tecniche nell’ambito di una scena del crimine. Gli operatori della Scientifica hanno, infatti, illustrato agli studenti l’importanza dell’identificazione personale su una scena del crimine tramite il rilevamento delle impronte digitali e tramite reazione del luminol, ossia il reagente chimico utilizzato dalla Polizia per rilevare la presenza di tracce di sangue.

Durante l’incontro sono state mostrate le tecniche di evidenziazione con l’uso di polveri e con le luci forensi ed è stato illustrato come riconoscere le caratteristiche generali e le minuzie che differenziano ogni impronta dall’altra.

Un incontro per il quale la Polizia di Stato ha voluto dare il suo contributo e che ha suscitato la forte curiosità dei giovani ascoltatori che per la prima volta si sono cimentati con le dinamiche di una possibile scena del crimine.