Cesena, al Liceo “Righi” la borsa di studio “Franco Benazzi” a Francesco Brasini

A Francesco Brasini la borsa di studio “Franco Benazzi” del valore di 1.500 euro. Al Liceo Scientifico “Righi” di Cesena è stata assegnata sabato 28 marzo, nell’ambito della cerimonia della consegna dei diplomi agli studenti delle classi quinte dello scorso anno. Nata per volontà della moglie Mariangela Dallaglio in memoria del marito medico, appassionato e sempre umano, la borsa di studio sostiene ogni anno uno studente del liceo che si sia distinto nello studio e abbia scelto il percorso di studi in Medicina, ottenendone l’ammissione. Il vincitore viene selezionato da una commissione che affianca la professoressa Dallaglio, valutando con lei il curriculum, le attività e una lettera motivazionale dello studente con la quale spiega la vocazione alla professione medica.

Quest’anno la borsa di studio è stata assegnata a Francesco Brasini che ha convinto la giuria per l’altruismo dimostrato nelle attività extrascolastiche, per la forte motivazione verso la carriera di medico, per il senso di responsabilità che traspare dalla sua lettera motivazionale. “La borsa di studio – spiega la dirigente Lorenza Prati – per noi non è solo un appuntamento ormai tradizionale, ma è uno stimolo costante a valorizzare le eccellenze presenti nella nostra scuola e a condividere l’entusiasmo dei nostri ragazzi che hanno passioni forti, come quelle dimostrate da Francesco. Per questo, siamo grati alla professoressa Dallaglio e siamo onorati di ricordare suo marito con questo importante sostegno economico”.