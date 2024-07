Cesena, al Centro per le famiglie arriva la “Biblioteca vivente”

Una biblioteca non di libri di carta ma di persone che mettono a disposizione la propria storia per chi la vuole ascoltare. È questo il fulcro dell’iniziativa che venerdì 19 luglio, alle ore 18:30, sarà proposta dal Centro per le famiglie di Cesena (via Ancona, 310). Ogni lettore potrà scegliere dal catalogo quale libro consultare e avrà a disposizione un tempo preciso per leggerlo. Non servirà sfogliare le pagine ma sedersi ad ascoltare e dialogare.

L’evento è organizzato nell’ambito della rassegna “Affidiamoci. I legami a sostegno dell’accoglienza familiare” promossa dall’equipe Affido dell’Unione dei Comuni Valle Savio, il Centro per le Famiglie, l’Agenzia per la famiglia e le associazioni del territorio che si occupano di accoglienza familiare.

La rassegna è stata caratterizzata da diverse iniziative, cinema, letture di libri per grandi e piccoli, una cena, momenti di dialogo e testimonianze, e adesso è arrivato il momento della Biblioteca vivente. “Il Centro per le famiglie – commenta l’assessora ai Servizi per la Persona e la Famiglia Carmelina Labruzzo – nel corso dell’anno propone iniziative di grande rilievo rivolte principalmente ai genitori e ai loro piccoli. È un punto di riferimento per i sei comuni della Valle del Savio e sviluppa progetti che non solo concentrano l’attenzione della nostra comunità su tematiche centrali e di grande sensibilità, è questo il caso dell’affido familiare, ma coinvolgono attivamente tutti i componenti del nucleo familiare. La Biblioteca Vivente – prosegue l’assessora – nasce sull’onda del progetto ‘Nati per leggere’ ed è sostenuta dal potere della ‘parola’, oltre che del libro. In questo caso, i libri sono le persone narranti, l’ascolto e l’incontro si traducono nel prestito, l’ascoltatore è il lettore, il catalogo è costituito da un titolo e una trama che sintetizza l’argomento della storia e il mediatore tra catalogo e lettori è il bibliotecario. L’idea della biblioteca vivente prevede che il lettore abbia un rapporto diretto con il ‘libro’, che possa porgli domande e confrontarsi direttamente con lui o lei al fine di conoscere la sua storia. È uno strumento ideato per promuovere la conoscenza, il dialogo e facilitare la possibilità d’incontro tra le persone”.

Nel corso del pomeriggio si “leggeranno”, tra le altre, la storia di Rocco, un bambino come tanti, ma con una vita un po’ straordinaria; la storia di Karim, un bambino che nonostante tutto non ha perso la voglia di ridere, giocare, imparare e amare; ed una famiglia con tanta voglia di mettersi in gioco scoprendo come donare tutto questo a quel bambino attraverso l’accoglienza; e la storia di Antonella, con un viaggio di ritorno alle origini di una figlia e di una madre adottiva.

Per informazioni è possibile scrivere a centrofamiglie@comune.cesena.fc.it oppure contattare telefonicamente lo 0547 333611. L’evento è ad accesso libero e gratuito. È comunque gradita la prenotazione.