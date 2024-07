Cesena, al Centro Anziani Fiorita protagonista la Scacchiera di Onnon

Questa mattina, negli spazi del Centro Anziani Fiorita, in via Parini, si è tenuto l’evento conclusivo del percorso avviato nel 2022 dall’associazione “La Scacchiera di Onnon”, nell’ambito del bando regionale “La terza vita: tra memorie e futuro” che promuove un’azione di contrasto alla solitudine e di miglioramento della qualità della vita, per persone over 65 sane e con problemi cognitivi o di memoria, offrendo attività e occasioni di svago, relazione e supporto.

Nel corso della mattinata, promossa da Amici di Casa Insieme, La scacchiera di Onnon e Auser Cesena, una grande scacchiera è stata collocata al centro della sala di via Parini dove i cesenati over 70 si sono immedesimati nei singoli personaggi (Re, Regina, alfiere, cavallo, torre, pedoni) giocando e confrontandosi su ogni singola mossa. “Esperienze di questo tipo – commenta l’assessora ai Servizi per le persone e le famiglie Carmelina Labruzzo – arricchiscono la nostra comunità elevando la qualità della vita delle persone più anziane e, conseguentemente, delle rispettive famiglie coinvolte in percorsi che – come avviene in questo caso – sono proposti con lo scopo di agevolare le relazioni sociali per combattere l’isolamento delle persone anziane, ma anche di aumentare il benessere psicofisico delle persone over 65 sane o con lievi disturbi cognitivi attraverso attività motorie e culturali. Siamo dunque grati alla Scacchiera di Onnon, ad Auser e ad Amici di Casa Insieme, oltre che al Centro Risorse Anziani di Asp, che insieme hanno dato vita a questa avventura che crea occasioni comuni caratterizzate dai principi di solidarietà, gentilezza e inclusione tra le persone. Fondamentale inoltre – prosegue l’Assessora – è la presenza di sedi comunali come questa che l’Amministrazione comunale mette a disposizione di Associazioni, realtà del Terzo settore e cittadini, per consentire lo svolgimento di attività di vario tipo garantendo alle persone anziane un punto di riferimento nel quartiere in cui vivono”.

Conoscere l’utilizzo del gioco come attività rieducativa. “Questo – commenta Elisabetta Luisa Ciracò, Presidente della Scacchiera di Onnon di Cesena – è il secondo percorso legato al Centro anziani avviato nell’ambito di un bando regionale pensato per aiutare i nostri anziani sul fronte riabilitativo attraverso lo strumento della scacchiera che ci permette di allenare la memoria, attraverso la messa in atto delle strategie di gioco, e di agire in compagnia. L’Associazione ‘La scacchiera di Onnon’ propone costantemente svariate iniziative rivolte a un ampio pubblico, dai bambini agli adulti. Nonostante questo ultimo anno sia stato segnato dall’alluvione, che ha provocato danni per ben due volte alla nostra realtà mettendoci duramente alla prova, continuiamo a proporre attività in contesti pubblici e all’interno della scuola certi di dare un contributo importante alla dimensione sociale della nostra città”.