Cesena, al Bufalini due nuove direttrici per Ostetricia e Geriatria

Prosegue il processo di stabilizzazione per coprire ruoli chiave nell’ambito dell’organizzazione aziendale dell’Ausl Romagna. E all’ospedale Bufalini di Cesena arrivano due nuove direttrici di unità operativa, presentate questa mattina alla stampa: Gloria Giacomini per Ostetricia e Ginecologia, e Maria Grazia Covarelli per Geriatria.

Come da curriculum Giacomini, già direttore facente funzione del reparto di Ostetricia e ginecologia dell’ospedale cesenate dall’ottobre 2024, ha sviluppato “importanti competenze nella gestione della fisiologia e della patologia ostetrica e ginecologica, con particolare attenzione alle urgenze e alle emergenze”. Vanta inoltre una esperienza clinica assistenziale pluridecennale nella gestione della gravidanza e del parto ad alto rischio, nella chirurgia laparotomica e laparoscopica per patologia oncologica benigna, isteroscopica e chirurgia ostetrica. Dal parto in acqua all’attività di sala operatoria e più in generale ai percorsi di cura e assistenza.

Covarelli, anche lei già direttrice facente funzione del reparto di Geriatria del Bufalini dal 2022, ha maturato nel tempo specifiche competenze professionali volte alla gestione del paziente anziano affetto da più patologie acute o croniche riacutizzate e all’integrazione multidisciplinare e multiprofessionale sia all’interno del presidio ospedaliero che nelle strutture del territorio nell’ottica della trasmuralità e della continuità della presa in carico dei pazienti anziani con disturbi cognitivi e ortogeriatrici.