Cesena, “Aiutaci a crescere. Regalaci un libro”: un anno anno da record

Un altro anno da record per il progetto ‘Aiutaci a crescere. Regalaci un libro’ promosso da Giunti al Punto Librerie, arrivato alla sua 16esima edizione. Grazie al sostegno dei privati cittadini e degli sponsor, nella libreria di Cesena sono stati raccolti oltre 2.500 libri (a fronte dei 2.460 dell’anno precedente) che andranno distribuiti alle scuole del territorio e all’Ospedale Bufalini di Cesena.

Come spiegato dall’assessora alla Scuola e ai servizi per l’infanzia Maria Elena Baredi nel corso della conferenza stampa, questa iniziativa solidale ha creato un circolo virtuoso che dal 2010 ad oggi ha arricchito scuole, biblioteche e ospedali di tutta Italia per un totale di 3.700.000 volumi. Viviamo in tempi sempre più frenetici, in cui il valore dell’immediatezza comprime contenuti, messaggi e sensazioni, ed è necessario saper ritornare a prendere e pretendere il tempo dedicato a toccare un libro, sfogliarlo e leggerlo senza farsi distrarre dalla miriade di stimoli che bussano alla nostra attenzione. In questo contesto creare o arricchire una biblioteca in spazi dedicati ai bambini e ragazzi è un atto fondamentale se si vuole mantenere, attraverso la lettura, una volontà culturale che sappia difendersi dalle avversità della vita, stimolando la curiosità, l’attenzione la responsabilizzazione verso la società che abitano.

È con questo spirito che lo staff di Giunti al Punto Cesena ha promosso il progetto Aiutaci a Crescere, ed è con questo spirito che la cittadinanza cesenate (e non solo) ha risposto entusiasticamente, aderendo per un 60% a questa iniziativa. Alle scuole del cesenate, oltre che a quelle di Gatteo, Bertinoro, Longiano, Cesenatico e Cattolica andranno in dono 1.635 libri grazie anche al contributo della Centrale del Latte di Cesena, del Gruppo Martini, della BCC romagnolo, di Romagna Shopping Valley e di Babbi.

Quest’anno è stata dedicata una intera giornata di raccolta esclusivamente al reparto Pediatria neonatale dell’Ospedale Bufalini di Cesena il cui personale ha evidenziato l’importanza della lettura nei primissimi mesi di vita dei bimbi nati prematuri, e quindi più fragili, bisognosi di stimoli anche uditivi da parte dei loro cari. Anche in questa occasione la comunità ha risposto con grande entusiasmo. Al servizio Pediatria di Comunità dell’AUSL Romagna sono stati donati 865 libri grazie anche alla partnership con il Lions Club Cesena, con la Fondazione Cassa di Risparmio Cesena, con Crayola di Forlì e con Giordani Elio &C. S.n.c.

“Vogliamo ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno reso possibile il successo di questa edizione e che, come noi, hanno la certezza che donare un libro non è un semplice gesto di generosità, ma un vero e proprio investimento per il futuro”, fanno sapere la responsabile Cristiana Livoni e l’intero staff Giunti al Punto Cesena composto da Rita Castorri, Giulia Chiara Staffa e Federica Morelli.