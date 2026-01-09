Cesena, agricoltori in protesta coi trattori accanto al casello A14 per due giorni

Agricoltori cesenati sul piede di guerra. «Il 9 gennaio - spiega Germano Gabanini, presidente Associazione Attivi romagnoli Aps - inizierà un presidio statico di agricoltori a Cesena, in un terreno di proprietà privata in via Sant’Orsola, nei pressi del casello A14, un punto ad alta visibilità. Il presidio si terrà per la durata di due giorni: inizierà la mattina alle 8 e terminerà alle 16».

Ci saranno da 10-20 trattori ma non si farà carovana. I mezzi arriveranno uno ad uno. Non si faranno blocchi. Saranno esposti striscioni dell’Associazione attivi romagnoli con bandiere tricolori e cartelli a tema agricolo.