Cesena, Agorà Festival: si parte venerdì 24 ottobre con Alessandro Barbero

A questo momento seguirà, alle ore 16:30, la lectio dello storico Alessandro Barbero dal titolo 1914. Come l’Europa è già precipitata una volta nella guerra mondiale . Introdurrà questo momento Giuseppe Laterza . Per questo evento è stata prevista una trasmissione in diretta al teatro ‘Verdi’ di Cesena. Per assistere alla proiezione in sala sarà possibile prenotare un posto attraverso la piattaforma dedicata https://agorafestival.makeitlive.it/ , attiva a partire da questa mattina, ore 11:00. La diretta sarà preceduta da un saluto dal vivo di Alessandro Barbero, che successivamente raggiungerà il Teatro ‘A. Bonci’, dove terrà la sua lectio magistralis. Per permettere a un pubblico ancora più ampio di partecipare, sarà inoltre installato un maxischermo in piazza Almerici, lato piazza Bufalini, aperto a tutti coloro che vorranno assistere liberamente all’evento inaugurale.

L’apertura ufficiale si terrà venerdì 24 ottobre , alle ore 15:30, al teatro ‘Bonci’, con il momento inaugurale a cui prenderanno parte Michele De Pascale, Presidente della Regione Emilia-Romagna, Gessica Allegni, Assessora alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, Enzo Lattuca, Sindaco di Cesena, Camillo Acerbi, Assessore alla Cultura del Comune di Cesena, Giuseppe Laterza, editore. Condurrà la giornalista Federica Mosconi. Saranno presenti i rappresentanti dei main sponsor Crédit Agricole, Gruppo Hera e Romagna Iniziative

È tutto pronto a Cesena per la prima edizione di Agorà Festival . Le sfide del presente che andrà in scena da venerdì 24 a domenica 26 ottobre con ben 35 appuntamenti a ingresso gratuito. Il programma prevede ben 10 format differenti che aiuteranno il pubblico a seguire in maniera più agevole la declinazione del tema del festival. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno tra il teatro ‘A. Bonci’, la sala Sozzi del palazzo del Ridotto e la Biblioteca Malatestiana.

Domenica 26 ottobre ore 21.00, Teatro ‘Alessandro Bonci’ lecture di chiusura del Festival L’invenzione dell’Occidente affidata allo storico Alessandro Vanoli che, introdotto da Giuseppe Laterza, ci accompagnerà in un percorso affascinante per comprendere come un concetto apparentemente geografico si sia trasformato, nel corso dei secoli, in un’idea culturale e politica, capace di modellare identità e visioni del mondo. Comprendere come si sia costruita l’idea di “Occidente” ci aiuta a guardare al presente, in un’epoca in cui questo termine è di nuovo al centro di discussioni globali: chi siamo, chi vogliamo essere e come ci relazioniamo con “l’altro”. Iniziativa con il supporto di Gruppo Hera.

Per il format ‘NELLA STORIA’ , sabato 25 ottobre, ore 10.30, Sala Sozzi del Ridotto, sarà la volta di Laura Pepe. La sua lecture, Quando il potere si sottopone alle regole: la nascita del diritto, sarà un’occasione per scoprire come, fin dall’antichità, le comunità abbiano cercato di regolarsi attraverso norme condivise e come sia nato il principio – rivoluzionario allora quanto oggi – che nemmeno chi governa può essere sopra le leggi. L’incontro sarà introdotto dalla giornalista di CityNews Chiara Tadini.

PAROLE PERICOLOSE - Il linguaggio non è neutro, e può diventare terreno di battaglia per scontri ideologici. Autorevoli studiose e studiosi prenderanno in esame alcune parole che sono state ‘prese in ostaggio’ da interpretazioni a senso unico, ne ricostruiranno la storia e ne analizzeranno gli usi e gli abusi per renderle di nuovo strumenti di libertà.

Aprirà Benedetta Tobagi venerdì 24 ottobre, ore 17.30, Sala Sozzi del Ridotto con la parola Memoria, una parola difficile intorno alla quale si intrecciano storia, impegno civile e conflitto politico; nello stesso giorno e luogo, ma alle 19.00, Maurizio Viroli interverrà sulla parola Patria, intesa come luogo di libertà e pacifica convivenza dei cittadini sotto medesime leggi.

Sabato 25 ottobre, ore 12.00, al Teatro ‘A. Bonci’ sarà la volta di Guido Barbujani che spiegherà le implicazioni culturali e sociali della parola Razza, un concetto che applicato agli esseri umani non ha fondamento scientifico. Infine alle 19.00 nella Sala Sozzi del Ridotto Vera Gheno affronterà la parola Normalità, un costrutto meramente culturale, che però viene spesso fatto passare per un criterio indipendente dalla società che lo ha prodotto, quando invece ne produce, ne amplifica e ne cementa le storture.

Tutte le parole pericolose saranno introdotte da Matteo Cavezzali.