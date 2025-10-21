Cesena, Agorà Festival: si parte venerdì 24 ottobre con Alessandro Barbero

È tutto pronto a Cesena per la prima edizione di Agorà Festival. Le sfide del presente che andrà in scena da venerdì 24 a domenica 26 ottobre con ben 35 appuntamenti a ingresso gratuito. Il programma prevede ben 10 format differenti che aiuteranno il pubblico a seguire in maniera più agevole la declinazione del tema del festival. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno tra il teatro ‘A. Bonci’, la sala Sozzi del palazzo del Ridotto e la Biblioteca Malatestiana.
L’apertura ufficiale si terrà venerdì 24 ottobre, alle ore 15:30, al teatro ‘Bonci’, con il momento inaugurale a cui prenderanno parte Michele De Pascale, Presidente della Regione Emilia-Romagna, Gessica Allegni, Assessora alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, Enzo Lattuca, Sindaco di Cesena, Camillo Acerbi, Assessore alla Cultura del Comune di Cesena, Giuseppe Laterza, editore. Condurrà la giornalista Federica Mosconi. Saranno presenti i rappresentanti dei main sponsor Crédit Agricole, Gruppo Hera e Romagna Iniziative
A questo momento seguirà, alle ore 16:30, la lectio dello storico Alessandro Barbero dal titolo 1914. Come l’Europa è già precipitata una volta nella guerra mondiale. Introdurrà questo momento Giuseppe Laterza. Per questo evento è stata prevista una trasmissione in diretta al teatro ‘Verdi’ di Cesena. Per assistere alla proiezione in sala sarà possibile prenotare un posto attraverso la piattaforma dedicata https://agorafestival.makeitlive.it/, attiva a partire da questa mattina, ore 11:00. La diretta sarà preceduta da un saluto dal vivo di Alessandro Barbero, che successivamente raggiungerà il Teatro ‘A. Bonci’, dove terrà la sua lectio magistralis. Per permettere a un pubblico ancora più ampio di partecipare, sarà inoltre installato un maxischermo in piazza Almerici, lato piazza Bufalini, aperto a tutti coloro che vorranno assistere liberamente all’evento inaugurale.