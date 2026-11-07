Cesena, Agorà Festival: il programma di sabato 7 novembre

Cesena
  • 07 novembre 2026
Cesena, Agorà Festival: il programma di sabato 7 novembre

Entra nel vivo la seconda edizione di Agorà Festival, ideato da Laterza insieme al Comune di Cesena. La giornata di sabato 7 novembre propone un calendario fitto di incontri, dialoghi e riflessioni che coinvolgono i luoghi simbolo del centro storico: il Teatro Bonci, la Sala Sozzi di Palazzo del Ridotto e l’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana. Un’offerta culturale corale, pensata per stimolare il confronto pubblico su economia, tecnologia, società e costume. Ecco il dettaglio di tutti gli appuntamenti in programma per la giornata.

Il programma della mattina

Ore 10:30 Aula Magna della Biblioteca Malatestiana (Confronti) L’intelligenza artificiale cambierà il mondo: rischi, opportunità e nuove sfide tecnologiche e sociali. Con Marco Chiani, Elvis Mazzoni e Catia Prandi. A cura dei dipartimenti dell’Università di Bologna (Campus di Cesena).

Ore 10:30 – Palazzo del Ridotto, Sala Sozzi (Nella Storia) Autorità e autenticità: come promuoviamo ciò che mangiamo. Con Massimo Montanari. Introduce Maria Elena Forti.

Ore 12:00 – Teatro Bonci (Nella Storia) La politica come professione. Con Luciano Canfora.

Il programma del pomeriggio

Ore 16:00 – Teatro Bonci (Dialoghi) Fidarci delle parole, fidarci della letteratura. Con Giuseppe Antonelli e Nicola H. Cosentino. Coordina Eva Giovannini.

Ore 16:30 – Aula Magna della Biblioteca Malatestiana (Parole Pericolose) Big Tech. Con Dario Guarascio. Introduce Matteo Cavezzali.

Ore 17:00 – Palazzo del Ridotto, Sala Sozzi (Cose dell’altro mondo) Rituali di ribellione. Autorità e sfiducia nel potere nell’Africa precoloniale. Con Francesco Remotti. Introduce Chiara Tadini.

Ore 17:30 – Aula Magna della Biblioteca Malatestiana (All’orizzonte) La scuola che vogliamo. Con Franco Lorenzoni e alcuni docenti delle scuole primarie di Cesena. Coordina Giuseppe Laterza.

Ore 18:00 – Teatro Bonci (La forza delle idee) Patriarcato. Con la sociolinguista Vera Gheno. Introduce Paola Pica.

Gli appuntamenti della sera

Ore 19:00 – Palazzo del Ridotto, Sala Sozzi (Le interviste) Fiducia e sicurezza. Con Carlo Bonini e Franco Gabrielli. Coordina Ludovico Luongo.

Ore 19:00 – Aula Magna della Biblioteca Malatestiana (Parole Pericolose) Scienza. Con Silvia Bencivelli. Introduce Matteo Cavezzali.

Ore 21:00 – Teatro Bonci (La forza delle idee) Perché non possiamo non fidarci degli altri. Lectio magistralis di Michela Marzano.

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