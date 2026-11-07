Cesena, Agorà Festival: il programma di sabato 7 novembre

Entra nel vivo la seconda edizione di Agorà Festival, ideato da Laterza insieme al Comune di Cesena. La giornata di sabato 7 novembre propone un calendario fitto di incontri, dialoghi e riflessioni che coinvolgono i luoghi simbolo del centro storico: il Teatro Bonci, la Sala Sozzi di Palazzo del Ridotto e l’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana. Un’offerta culturale corale, pensata per stimolare il confronto pubblico su economia, tecnologia, società e costume. Ecco il dettaglio di tutti gli appuntamenti in programma per la giornata.