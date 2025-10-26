Cesena, Agorà Festival: già annunciate le date dell’edizione 2026

Agorà festival 2026 si terrà da venerdì 6 a domenica 8 novembre. L’annuncio è stato fatto dal Sindaco Enzo Lattuca e dall’editore Giuseppe Laterza al teatro “A. Bonci”, a margine dell’incontro con la scrittrice Anna Foa partecipato da oltre 600 persone e intitolato “Il suicidio di Israele”.

«Tra poco più di un paio di ore - commenta il sindaco Enzo Lattuca - si concluderà questa prima edizione di Agorà festival. Ho già sentito un sentimento di tristezza perché sono stati tre giorni di passione, interesse, vera partecipazione, che è andata oltre ogni più rosea e ottimistica aspettativa che potevamo avere. Oggi alle ore 14 - prosegue il sindaco - ci siamo visti con tutti coloro che hanno lavorato a questa edizione del festival e siamo pronti adesso per dirvi che vi lasciamo con la speranza di un’alba: la nuova edizione di Agora festival si terrà tra il 6 e l’8 novembre 2026. Vi aspettiamo».