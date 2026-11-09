Cesena, Agorà Festival chiude tra gli applausi e dà appuntamento al 2027

Nonostante la pioggia del fine settimana, la seconda edizione di Agorà Festival si chiude con un bilancio straordinario, confermando le presenze da record della prima edizione. Il pubblico ha risposto con grande entusiasmo, riempiendo le sale e registrando il tutto esaurito per le lezioni e i dibattiti guidati da grandi nomi del panorama culturale come Stefano Mancuso, Michela Marzano, Vera Gheno, Chantal Meloni, Paola Rivetti, Chiara Saraceno e la performance di Arianna Porcelli Safonov, affiancati da momenti dedicati a scuola e intelligenza artificiale. Promosso dal Comune di Cesena insieme agli Editori Laterza e alla collaborazione di Emilia Romagna Teatro Ert-Teatro Nazionale, il festival ha messo al centro il tema conduttore “autorità e fiducia”, offrendo un’occasione unica di confronto sulle trasformazioni della società moderna.

«Questo successo dimostra che esiste una domanda forte di cultura, approfondimento e dialogo», ha dichiarato il sindaco Enzo Lattuca, sottolineando la necessità di spazi in cui «riconoscersi e costruire comunità». Un concetto ribadito dall’editore Giuseppe Laterza: «Cesena si è dimostrata una città partecipativa e accogliente. In un contesto di crescente difficoltà nel dialogo tra posizioni diverse, il festival rappresenta un luogo di conoscenza prezioso per far vivere la democrazia liberale».

L’evento, sostenuto da main sponsor come Conad, Crédit Agricole e Gruppo Hera e patrocinato da istituzioni locali ed europee, lascia un messaggio chiaro e condiviso: non si può rinunciare alla prossimità e alla fiducia negli altri. Forte di una vasta copertura mediatica e del sostegno del territorio, l’Agorà Festival dà già l’appuntamento al prossimo anno per continuare a riflettere sul futuro.