Cesena, agli arresti domiciliari esce più volte per l’aperitivo e per stare col compagno: guai aggravati

Esce a fare un aperitivo mentre è agli arresti domiciliari: arrestata dalla Polizia di Stato per evasione. Nei giorni scorsi gli agenti delle Volanti del Commissariato si sono recati a casa di una donna sottoposta alla misura restrittiva degli arresti domiciliari, per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria. Durante l’accertamento, sono stati accolti dalla madre, che ha riferito che la figlia non era in casa, poiché era andata a fare un aperitivo. I poliziotti, accertata la violazione della prescrizione, decidevano di tornare il giorno seguente per un ulteriore controllo, ma anche in questo caso con esito negativo. Persino in una terza verifica, sempre allo stesso domicilio, è stata constatata l’assenza della 34enne, che è stata poi rintracciata nell’abitazione del compagno. La donna, condannata in passato per reati in materia di sostanze stupefacenti, è stata quindi arrestata in flagranza per il reato di evasione degli arresti domiciliari, misura che è stata ripristinata dopo la convalida dell’arresto da parte del giudice.