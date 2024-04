Cesena, agguato alla moglie a morsi e martellate: poi scappa

L’ha attesa dietro ad una porta interna di casa mentre stava rientrando. Poi l’ha aggredita a martellate, pugni, calci e morsi. Ora lei è sotto protezione e ricoverata all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Mentre lui ha fatto perdere le sue tracce: consapevole probabilmente di aver calcato la mano in maniera tale da poter essere arrestato per quanto accaduto.

La violenza di genere si è abbattuta ancora una volta in maniera feroce anche nell’area cesenate. Dove una donna è ora ricoverata per le lesioni che il suo “compagno di vita” gli ha inflitto. Come sempre avviene in casi simili a tutela della vittima delle violenze subite non espliciteremo nulla sull’identità dei protagonisti: con l’ultra 40enne che dopo aver infierito sulla compagna (che di anni ne ha poco meno di 40) ora è ricercato per essere portato a rispondere davanti alla legge dell’accaduto.

I fatti hanno preso vita nel pomeriggio dello scorso 25 aprile nella casa di questa famiglia che si trova in un Comune del comprensorio cesenate. La donna era uscita nel giorno di festa per delle commissioni e da quanto intuito dagli investigatori e dagli inquirenti (per la vicenda in procura c’è un fascicolo aperto sul tavolo del pm Andrea Marchini) lei non poteva minimamente immaginare cosa la stesse attendendo al rientro in abitazione. Il marito era nascosto dietro la porta di una delle stanze ed impugnava un martello con il quale ha iniziato a pestarla. Poi anche altre botte a pugni e calci e un morso all’altezza del volto che le ha staccato in parte un orecchio.

La donna ha perso i sensi ed a trovarla in quelle condizioni, sanguinante e piena di lividi e pesti, è stato uno dei figli della coppia che ha avvisato il 118 e di conseguenza ha innescato anche l’intervento delle forze dell’ordine. Mentre la donna veniva trasportata in ospedale a Cesena sul posto sono subito intervenuti i carabinieri. Che hanno ascoltato i primi racconti dell’accaduto dal figlio ed hanno iniziato a cercare l’uomo che intanto aveva fatto perdere le proprie tracce.

In ospedale, dopo le prime medicazioni, la donna ha riferito ad investigatori e sanitari che suo marito è una persona molto gelosa. Gelosia che però viene spesso innescata dall’eccesso di assunzione di alcol che porta a farlo diventare violento. Una violenza che però in passato, a detta della vittima (che non ricorda neppure tutte le fasi dell’aggressione patita) non era mai sfociata in episodi di violenza fisica come quelli violentissimi che ha dovuto subire questa volta.

La donna per ora resta ricoverata al Bufalini di Cesena perché presto, per limitare le lesioni all’orecchio patite, dovrà essere sottoposta ad un intervento ricostruttivo da parte degli specialisti della chirurgia maxillo facciale. Si trova sotto protezione e una volta che terminerà la sua degenza ospedaliera, con le leggi attuali legate al codice rosso, verrà posta in un luogo protetto, lontana dal suo marito tramutatosi violentemente ed improvvisamente nel suo aguzzino. A casa per ora restano soltanto i figli della coppia. L’uomo infatti dal momento dell’aggressione ha fatto perdere le proprie tracce e di certo sua moglie continuerà ad essere vigilata almeno fino a quando non si avranno certezze su dove sia il marito che l’ha massacrata di botte.