Cesena, aggredita in pieno centro da uno sconosciuto: «Ora ho paura»

Aggredita da uno sconosciuto in pieno centro. È successo lunedì a una donna di 60 anni residente a Cesena. Erano da poco passate le 21 e aveva deciso di concedersi una camminata e un gelato dopo essersi occupata dell’assistenza ospedaliera di un familiare.

Si trovava in via Strinati, «Avevo il cellulare e il bancomat in mano e stavo guardando la vetrina del negozio Lok», racconta, quando ha visto sulla stessa via, dal lato di corso Mazzini, avvicinarsi un uomo. Vestito di nero, alto circa 1.60 metri e presumibilmente di origine asiatica: «Mi sono accorta che mi fissava e si avvicinava, così con tono gentile gli ho chiesto se avesse bisogno di qualcosa». L’uomo si faceva sempre più vicino, «aveva una mano nella tasca della felpa. Ho pensato fosse arrivata la mia ora, ho cercato di non farmi prendere dal panico e ho chiesto ancora cosa volesse da me».

A quel punto l’uomo ha fatto qualche passo indietro: «Ha controllato che non ci fosse nessuno in via Fantaguzzi e mi è venuto addosso con un balzo sferrandomi due pugni: uno alla testa e uno alla mandibola». Lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. Per fortuna proprio in quel momento dalla Galleria Urtoller è sbucata una ragazza con il suo cane, che ha assistito alla scena. L’uomo vedendola è scappato e la ragazza ha chiamato il 112 e il 118 e l’ha accompagnata verso il Caffè Babbi. «Vorrei ringraziare i soccorritori, sono arrivati subito e sono stati tutti gentili, come correi ringraziare per la loro gentilezza il Caffè Babbi, che mi hanno dato il ghiaccio e da bere mentre aspettavo i soccorsi».

Ieri ha denunciato alla Polizia, ma ora resta la paura: «Ho sempre amato quelle passeggiate, ora giro con lo spray al peperoncino e mi chiedo: possibile che non ci si possa più sentire sicuri in centro storico?».