Cesena, aggredisce una ragazza sul treno: 22enne arrestato alla stazione

Lo scorso pomeriggio, i Carabinieri di Cesena hanno arrestato un 22enne originario del Bangladesh per “resistenza a P.U. e lesioni personali aggravate” segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena anche per uso personale di stupefacenti.

I militari sono intervenuti presso la stazione ferroviaria a seguito di richiesta di intervento pervenuta da un capotreno della linea regionale, che aveva fermato il convoglio, a seguito di un’aggressione subita da una ragazza a bordo del treno da parte di un giovane straniero.

Giunti sul posto, i militari hanno subito avvicinato il giovane che, alla loro vista, tentava di fuggire attraversando i binari. Immediatamente bloccato, tentava nuovamente di sottrarsi al controllo aggredendo i carabinieri che riuscivano a contenerlo e ad immobilizzarlo. Uno dei militari, è stato trasportato presso l’ospedale Bufalini di Cesena dal quale è stato dimesso con alcuni giorni di prognosi.

La successiva perquisizione personale permetteva di rinvenire, in suo possesso, dello stupefacente a suo dire per uso personale, che è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Al termine degli accertamenti e delle formalità di rito, il giovane è stato arrestato e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, trattenuto nelle camere di sicurezza del comando Compagnia Carabinieri di Cesena in attesa del giudizio di convalida. L’imputato ha concordato una pena sospesa di 6 mesi, poi è tornato libero, con l’obbligo di presentazione giornaliero alla Polizia Giudiziaria.