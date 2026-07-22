Cesena, aggredisce la madre e scaglia un poliziotto contro il muro: arrestato 26enne

Prima ha tentato di irrompere nella casa di una vicina di pianerottolo, poi si è lanciato con violenza cieca contro la madre, afferrandola per i capelli e urlandole minacce di morte. Nemmeno l’arrivo delle divise è riuscito a fermare la furia di un 26enne cesenate che, visibilmente ubriaco, ha opposto resistenza agli agenti arrivando a scagliare uno dei poliziotti contro il muro. Il giovane è stato arrestato dalle Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cesena con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.