Cesena, aggredisce il personale sanitario: arrestata 20enne peruviana

CESENA. Domenica scorsa i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesena, hanno arrestato una 20enne peruviana, ritenuta presunta responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali a persona esercente una professione sanitaria.I militari sono intervenuti verso le ore 05.30, presso il pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena, a seguito di un’urgente richiesta pervenuta dal personale sanitario che segnalava la presenza di una giovane donna che, accompagnata da una conoscente, si era presentata, in palese stato di alterazione etilica, ed aveva successivamente aggredito e minacciato i sanitari. I carabinieri, giunti sul posto in pochi minuti, accedevano all’area riservata del pronto soccorso, dove trovavano la giovane che, poco prima, si era fortemente lamentata delle cure ricevute e aveva aggredito con calci, pugni e graffi due operatrici sanitarie e la guardia giurata presente. I militari, anche con il supporto della guardia giurata, sono riusciti dapprima a contenere la donna e, nonostante i tentativi di colpirli con calci e pugni, ad immobilizzarla, provvedendo così e ripristinare una condizione di sicurezza per gli operatori del pronto soccorso e i pazienti presenti. Le operatrici sanitarie e la guardia giurata hanno poi ricevuto, per le lesioni riportate, le cure mediche del caso venendo giudicate guaribili con diversi giorni di prognosi. Al termine delle cure necessarie la donna è stata condotta in caserma, dichiarata in arresto e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, accompagnata presso la propria abitazione, in regime di detenzione domiciliare, in attesa dell’udienza di convalida.Nella giornata successiva la giovane è comparsa dinnanzi al Giudice del Tribunale di Forlì che ha convalidato l’arresto, disponendo, nei suoi confronti, la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliero al comando Stazione Carabinieri competente sul luogo di dimora, in attesa della prossima udienza.