Cesena, affluenza alle elezioni comunali sopra il 50% in tutti i nove comuni al voto, a 4 ore dalla chiusura dei seggi. Bagno di Romagna a quota 60%

Nella rilevazione fatta alle ore 19 sull’affluenza alle elezioni comunali, per cui si può votare fino alle ore 23 di stasera, in tutti i 9 comuni del Cesenate dove si stanno svolgendo è stata superata abbondantemente la soglia della metà degli aventi diritto che si sono già presentati alle urne. Cesena è a quota 52,63%. Buona la partecipazione nella Valle del Savio, con il 53,41% a Mercato Saraceno e addirittura il 60,66% a Bagno di Romagna. Nei territori di pianura della zona Rubicone, San Mauro Pascoli e Savignano sono rispettivamente al 53,35% e al 52,54% e Gambettola al 55,72%. Salendo in collina, a Borghi hanno votato a 4 ore dalla chiusura dei seggi il 52,95% dei potenziali elettori, a Montiano il 56,54% e a Roncofreddo il 57,06%.