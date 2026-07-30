Cesena, affitti per gli studenti: crescono domanda e prezzi

Ossigeno, servizi a pioggia e prezzi calmierati. Per chi fugge dalla giungla bolognese il campus di Cesena si presenta ancora come un’oasi di tranquillità. Tutto pare funzionare a dovere: gli autoctoni restano, i fuorisede arrivano e gli iscritti hanno ormai superato la soglia dei 5mila, con una crescita percentuale del 6,87% rispetto al 2020.
Se Bologna, che ha già 100mila studenti, li avrebbe assorbiti come niente, per il piccolo ecosistema di Cesena, invece, i 329 studenti in più sono sufficienti a scatenare i primi sintomi di una potenziale crisi abitativa: le stanze buone finiscono, i prezzi salgono e iniziano i problemi.