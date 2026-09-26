Cesena, adesca un’anziana portandole via oro e soldi: la truffatrice finisce in carcere

Uno dei reati più odiosi e la truffatrice scoperta dalla Polizia. Una trentaquattrenne cittadina polacca domiciliata nel novarese è stata arrestata nei giorni scorsi dagli agenti dell’Anticrimine e della Volante della Polizia di Stato del Commissariato di Cesena, per aver truffato un’anziana donna, residente in centro città, da cui si era fatta consegnare con l’inganno oggetti preziosi e denaro contante.

Il 22 settembre scorso, un equipaggio della Volante rintracciava in zona Stazione la donna che venerdì 18, si era fatta consegnare sotto casa il maltolto. In precedenza, una sua complice aveva telefonato alla vittima, spacciandosi per la figlia e rappresentandole di avere urgente necessità di denaro per sostenere alcune spese di natura medica. La sedicente figlia riusciva così a convincerla della necessità di reperire subito una somma di denaro e oggetti di valore, preannunciandole che sotto la sua abitazione si sarebbe recata un’amica incaricata al ritiro. Dunque, la giovane che è stata arrestata si incontrava con l’anziana facendosi consegnare alcuni gioielli d’oro e denaro contante pari a 350 euro.

Le immediate attività di indagine avviate dalla Scientifica e dalla Polizia Giudiziaria del Commissariato, attraverso la videosorveglianza del Comune presente in zona, hanno consentito di individuare la probabile autrice del reato. La è stata accompagnata negli Uffici del Commissariato per poi essere sottoposta a fermo di P.G. e trasferita alla Casa Circondariale. Il fermo è stato convalidato dal Tribunale di Forlì con applicazione di misura cautelare, a conferma della bontà dell’attività svolta dal personale del Commissariato di Cesena. Proseguono le ricerche dei potenziali complici della donna.