Cesena, addio all’avvocato Sergio Buratti, stimato regista teatrale

È scomparso questa notte all’ospedale Bufalini di Cesena Sergio Buratti, avvocato di lunga esperienza e figura molto conosciuta in città. La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande emozione e cordoglio tra amici, colleghi e cittadini, che lo ricordano non solo per la sua professione, ma anche per la sua passione per il teatro e le arti. Sergio Buratti, nato e cresciuto a Cesena, era noto per la sua dedizione alla professione legale, da anni col figlio Federico, ma anche per il suo impegno come regista teatrale, attività che aveva coltivato con entusiasmo e talento nel corso degli anni.

I funerali si terranno sabato 7 giugno alle ore 10 presso la Chiesa dell’Osservanza di Cesena e sarà accompagnato nel rispetto delle volontà della famiglia, che ha chiesto un momento di raccoglimento e preghiera per ricordarlo. L’avvocato Buratti lascia la moglie Maurizia e i figli Federico e Filippo.