Cesena, addio al professor Luciano Biasini, mondo repubblicano in lutto

Il mondo repubblicano di Cesena è in lutto per la scomparsa del professor Luciano Biasini. Aveva 92 anni, era cugino di Oddo Biasini ed è stato un protagonista della storia politica del Pri di Cesena. “Con la scomparsa del Prof - si legge in una nota del Partito Repubblicano di Cesena - il Pri e l’associazionismo democratico perdono un figlio nobile. Mancheranno, tra le altre, la sua capacità di analisi dei processi sociali , la sua operatività, la sua tenacia nel condurre battaglie importanti per l’affermazione del pensiero laico democratico. Ai suoi familiari, ai suoi cari, a coloro che lo hanno sempre considerato un punto di riferimento, i sentimenti del più profondo cordoglio”. L’ultimo saluto lunedì alle 10.30 alla sezione Endas di San Giorgio.