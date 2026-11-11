Cesena, addio al medico reumatologo Leonardo Wolenski

Cesena perde Leonardo Wolenski, noto medico reumatologo scomparso nei giorni scorsi all’età di 75 anni. Nato nel 1951, era di origine polacca, una provenienza che ha sempre rappresentato un tratto distintivo della sua identità, tanto che in città molti lo conoscevano semplicemente come “il polacco”. La sua era una storia familiare legata anche alle vicende della Seconda guerra mondiale e al passaggio del fronte. Era infatti figlio di uno di quei polacchi arrivati in Romagna durante la Liberazione, le cui storie sono state recentemente ricordate in un incontro organizzato nell’ambito delle iniziative per l’anniversario della Liberazione di Cesena. Leonardo Wolenski aveva saputo costruire un percorso professionale di rilievo, diventando uno dei primi cittadini stranieri a Cesena a esercitare una professione ad alta qualificazione. Medico specializzato in reumatologia, aveva il proprio studio in viale Carducci, nel centro cittadino, dove per anni ha accolto e seguito numerosi pazienti, diventando un professionista conosciuto e stimato.