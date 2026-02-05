Cesena, addio a Vittorio Pezzi, un simbolo del Cai

Cai di Cesena in lutto per la scomparsa di Vittorio Pezzi, simbolo di una Sezione che oggi conta oltre mille tesserati e ha fatto breccia nel cuore dei cesenati grazie alla passione per la montagna che pionieri come Pezzi sapevano trasmettere. “È stato un grande maestro per tutti noi e colonna portante della Sezione per tantissimi anni”, ha detto il presidente Gino Caimmi. Nato il 7 novembre 1938, Pezzi aveva 87 anni ed era entrato nel mondo del Cai di Cesena nel 1988, diventando un motore inesauribile di iniziative per un’associazione che ha perso uno storico punto di riferimento.