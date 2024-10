Cesena, addio a Romano Colozzi, esponente di spicco del mondo cattolico

“Romano Colozzi è salito in cielo. Un abbraccio”. Lo saluta così in un post sui social Laura Bianconi. La politica e il mondo cattolico e culturale di Cesena sono in lutto per la morte di Romano Colozzi, che si è spento all’ospedale Bufalini, dove era ricoverato. Colozzi aveva 75 anni ed è stato un esponente di spicco della Democrazia Cristiana. Il funerale sarà celebrato sabato 26 ottobre alle 10 in duomo. Colozzi è stato per tanti anni un membro attivissimo della vita politica cesenate e romagnola. Nel suo curriculum un percorso di quindici anni da consigliere comunale dal 1975 al 1990, per poi salire in Regione dal 1990 al 1995. In città è stato un punto di riferimento storico del Movimento di Comunione e Liberazione. Apprezzato docente di Italiano e Latino al Liceo scientifico “Augusto Righi”, Colozzi lascia la moglie Ombretta Sternini e i figli Giovanni, Maddalena e Caterina. Molto legato allo storico leader di Cl Roberto Formigoni, sotto la sua presidenza è stato segretario del consiglio della Regione Lombardia, ente per cui ha rivestito anche il ruolo di assessore al Bilancio.

Il sindaco Lattuca: “La comunità cittadina gli è riconoscente”

Così il sindaco Enzo Lattuca in una nota: “Ho appreso con grande dispiacere della scomparsa di Romano Colozzi. Il mio primo pensiero va ai suoi famigliari e alla sua comunità politica e religiosa, di cui è stato per decenni un autorevole e stimato punto di riferimento. Chi, come Romano Colozzi, dedica la propria vita ad un ideale ed al bene comune è degno della stima e della riconoscenza dell’intera comunità cittadina. In questo momento di grande dolore, mi unisco al lutto della famiglia e degli amici”.

Petitti: “Un politico serio e di spessore”

Anche la presidente del consiglio regionale dell’Emilia-Romagna Emma Petitti ha ricordato Colozzi: “Romano Colozzi ha servito le istituzioni in due Regioni: l’Emilia-Romagna, sua terra natale, e la Lombardia, regione di adozione. È stato per anni consigliere regionale e poi capogruppo nell’allora Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna per poi impegnarsi, negli anni ’90, come assessore nella Regione Lombardia. Con Colozzi scompare un politico serio, di spessore e di solido impegno amministrativo. A nome dell’Assemblea legislativa formulo le più sentite condoglianze ai suoi famigliari e a tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerlo e lavorare con cui”.