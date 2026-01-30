Cesena, addio a Michele Dall’Ara, colonna della Cisl: mondo sindacale in lutto

Mondo sindacale in lutto per l’improvvisa scomparsa di Michele Dall’Ara, storico dirigente sindacale della Cisl. Era nato nel 1966 a Cuggiono (Milano) e viveva a Cesena. La sua morte improvvisa ha lasciato sgomenti familiari, amici e colleghi: “Tutta la CISL Romagna è affranta dalla scomparsa di Michele Dall’Ara deceduto prematuramente questa mattina, da tanti anni dirigente sindacale della FISASCAT CISL, categoria del commercio e del terziario”, ricordano il Segretario generale della CISL Romagna Francesco Marinelli ed il Segretario generale della Fisascat CISL Romagna Luigi D’Alessandro.

“Michele negli anni Novanta - prosegue la nota della Cisl - è stato delegato RSU per la CISL in ARCA (Famila) e dal 1996 ha preso il distacco sindacale CISL, entrando da subito nella segreteria della Fisascat CISL di Forlì Cesena, fino al 2013 per entrare nel Consiglio Generale Fisascat Nazionale CISL. Oggi seguiva con passione e dedizione il settore terziario Cooperative Sociali e termale della Valle del Savio”.

“Chi ha lavorato con lui - continua la nota - lo ricorda come un sindacalista estremamente preparato, attento, disponibile, profondamente legato ai valori della CISL. Michele viveva il sindacato come servizio: ascoltava, si prendeva carico dei problemi, offriva risposte concrete e umane. La sua professionalità, unita a una rara capacità di relazione, gli ha fatto guadagnare la stima e il rispetto di lavoratori, operatori e colleghi sindacali oltre a quella delle controparti. Le sue indiscusse doti di umanità, serietà e rigore hanno lasciato un segno profondo nella nostra Organizzazione. Per questo il suo esempio continuerà ad accompagnarci e a guidare il nostro impegno quotidiano, lasciando un segno indelebile”.

I dirigenti della CISL Romagna “esprimono profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia, ringraziando Michele per tutto ciò che ha fatto per la CISL e per il mondo del lavoro. Il suo esempio, la sua amicizia e il ricordo resterà vivo per sempre nella nostra comunità sindacale”.