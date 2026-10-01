Cesena, addio a Mario Mercuriali, storico dirigente scolastico e uomo di cultura

Una grave perdita per il mondo culturale di Cesena. È morto a 80 anni Mario Mercuriali, dirigente scolastico e scrittore apprezzato . “Il professor Mercuriali – si legge nella nota a firma dell’Amministrazione comunale – è stato un riferimento della scuola e della cultura cesenate. Dirigente scolastico dal 1984 al 2005, ha guidato importanti istituzioni scolastiche cittadine, tra cui il Liceo classico ‘Vincenzo Monti’, di cui è stato preside dal 1994 al 1998, e il Liceo scientifico ‘Augusto Righi’, che ha diretto dal 1998/99 al 2004/05. Alla lunga esperienza nella scuola ha inoltre affiancato una costante attività di ricerca e divulgazione, dedicata soprattutto alla storia, alla memoria e alla cultura del nostro territorio. Anche dopo il pensionamento ha continuato a essere una presenza attiva nel dibattito culturale locale mettendo a disposizione di noi tutti il proprio patrimonio di conoscenze e di testimonianze. La sua figura ha messo in relazione l’impegno educativo e istituzionale a una grande passione per la storia locale, in un percorso che ha contribuito a mantenere vivo il rapporto tra scuola, cultura e identità della città”.

Il ricordo del sindaco Enzo Lattuca e del Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, ex studenti del Liceo Scientifico: “Ricorderemo sempre come ci accolse in Consiglio di Istituto: noi giovani rappresentanti degli studenti, lui preside a fine carriera. Ci prese sul serio, riconobbe la nostra rappresentanza democratica e la nostra dignità di interlocutori, senza reprimere la nostra esuberanza né approfittare della nostra inesperienza. Lasciandoci fare e lasciandoci sbagliare, con pochi consigli e qualche rimbrotto, ci fece crescere e maturare. La sua soddisfazione, condivisa negli anni seguenti, per averci dato fiducia, è il ricordo più bello. Alla sua famiglia le nostre più sentite condoglianze”.